تويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» وسيتخذ هذا الإجراء البديل

أكدت منصة Twitter تويتر أنه لن يتم حذف أو إلغاء التغريدات التي تضم محتوى متعلقًا بخطاب الكراهية بأي شكل من الأشكال، ولكنها ستعمل على الحد من انتشار مثل هذه التغريدات المُسيئة كبديل للحذف.

وقالت “تويتر” إن المستخدمين سيكونون قادرين على الإبلاغ عن التغريدات التي تضم محتوى مسيئاً أو تلك التي تدعو للكراهية، مشددة على أن سيتم الاستمرار في إزالة المحتوى غير القانوني وتعليق المستخدمين الذين ينتهكون السياسة الخاصة بالمنصة.

وبحسب موقع Mashable فإنه كان دائمًا ما يُشار إلى الحد من ظهور حسابات المستخدمين أو المنشورات باسم "shadowbanning" ، وهي ممارسة لطالما انتقدها ماسك وأشد مؤيديه.

ومع ذلك ، يقوم تويتر بوضع إطار للسماح للمستخدمين بمعرفة أن إحدى التغريدات لها سيتم الحد من رؤيتها أو انتشارها لخرق سياسات الشركة أو أن التغريدات تدخل ضمن خطاب الكراهية، والتي تضم الإهانات وممارسة العنصرية أو الترهيب ، بالإضافة إلى الإشارات والصور التي تحمل تحريضا.

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيدي لـ تويتر، قد شارك سابقًا رؤيته بخصوص خطابات الكراهية، مشيرا إلى ضرورة مجابهتها على المنصة إلا أن عدد من الباحثين يلاحظون أن ماسك يسير في الاتجاه المعاكس، وأن التغريدات التي تحمل محتوى يحض على الكراهية والتطرف يشق طريقه إلى توصيات موجز "For You" .