عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» وسيتخذ هذا الإجراء البديل

تويتر لن يحذف خطاب
تويتر لن يحذف خطاب الكراهية وسيتخذ هذا الإجراء البديل

أكدت منصة Twitter تويتر أنه لن يتم حذف أو إلغاء التغريدات التي تضم محتوى متعلقًا بخطاب الكراهية بأي شكل من الأشكال، ولكنها ستعمل على الحد من انتشار مثل هذه التغريدات المُسيئة كبديل للحذف. 

 

وقالت “تويتر” إن المستخدمين سيكونون قادرين على الإبلاغ عن التغريدات التي تضم محتوى مسيئاً أو تلك التي تدعو للكراهية، مشددة على أن سيتم الاستمرار في  إزالة المحتوى غير القانوني وتعليق المستخدمين الذين ينتهكون السياسة الخاصة بالمنصة. 

 

وبحسب موقع Mashable فإنه كان دائمًا ما يُشار إلى الحد من ظهور حسابات المستخدمين أو المنشورات باسم "shadowbanning" ، وهي ممارسة لطالما انتقدها ماسك وأشد مؤيديه.

 

 ومع ذلك ، يقوم تويتر بوضع إطار للسماح للمستخدمين بمعرفة أن إحدى التغريدات لها سيتم الحد من رؤيتها أو انتشارها  لخرق سياسات الشركة أو أن التغريدات تدخل ضمن خطاب الكراهية، والتي تضم الإهانات وممارسة العنصرية أو الترهيب ، بالإضافة إلى الإشارات والصور التي تحمل  تحريضا. 

 

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيدي لـ تويتر، قد شارك سابقًا رؤيته بخصوص خطابات الكراهية، مشيرا إلى ضرورة مجابهتها على المنصة إلا أن عدد من الباحثين يلاحظون أن ماسك يسير في الاتجاه المعاكس، وأن التغريدات التي تحمل محتوى يحض على الكراهية والتطرف يشق طريقه إلى توصيات موجز "For You" .

تويتر Twitter خطاب الكراهية التغريدات المسيئة إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

مفاجأة.. احمد شوبير يصدم الجماهير المصرية بشأن مصطفى محمد

تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

ترشيحاتنا

تويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» وسيتخذ هذا الإجراء البديل

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

مستوى كارثي بـ4 دول إفريقية..الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية مقلقة تخص الجوع

برزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع الـBAL برعاية NBA بمشاركة الأهلي

3 أيام.. مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر المبارك

أول تعليق من الخطيب بعد فوز سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

أهالي شمال سيناء يعلنون انتصارهم على الإرهاب في حفل إفطار الأسرة السيناوية بالعريش

45 دقيقة رياضة لحرق سعرات كعكة واحدة | مفاجأة صادمة

ترامب بالفانوس وكريستيانو بيفطر الصائمين.. قصة صور متداولة لمشاهير متطوعين في رمضان

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ