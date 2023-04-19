واصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19-4-2023، الاستقرار، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 19 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الاربعاء فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

و فى البنك المركزى المصرى سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى اليوم فى بنك المشرق نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(المصرف العربي الدولي ،HSBC،الأهلى المتحد) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم



وفي أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، بنك مصر” سعر صرف الريال السعودى اليوم نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (قناة السويس، التجارى الدوليCIB) نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 8.02جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

