عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19-4-2023

الريال السعودي- صورة
الريال السعودي- صورة أرشيفية

واصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19-4-2023، الاستقرار، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 19 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

txt

استنى متشتريش.. ماذا سيحدث في سوق الذهب بمصر الأيام القادمة؟

txt

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

أسعار صرف الريال السعودى اليوم 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الاربعاء فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

و فى البنك المركزى المصرى سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى اليوم  فى بنك  المشرق نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(المصرف العربي الدولي ،HSBC،الأهلى المتحد) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم


وفي أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، بنك مصر” سعر صرف الريال السعودى  اليوم  نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (قناة السويس، التجارى الدوليCIB) نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 8.02جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
 

الريال السعودى اليوم أسعار صرف الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم سعر الريال السعودى اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

بيان عاجل من سموحة بشأن شكوى الأهلي في اتحاد الكرة لمشاركة كهربا

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

موضوعات متعلقة

استنى متشتريش.. ماذا سيحدث في سوق الذهب بمصر الأيام القادمة؟

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

الجرام بـ 2057 جنيها.. أسعار الذهب تواصل التحرك ومفاجأة في عيار 21

محمود محيي الدين: ربط الموازنات العامة بالعمل المناخي والتنموي أمر ضروري

تحركات جديدة.. ماذا يحدث في سعر الذهب في مصر الان؟

بدون عائد .. ماذا تقدم شهادة الاستثمار "ج" من البنك الأهلي؟

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ترسيخ لواقع مرتبط بالتحول الرقمي

ترشيحاتنا

19200 للجنيه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دعاء المعجزات.. 10 كلمات رددها بيقين وسترى العجب فى حياتك

الحكم علي المتهم بقتل فتاة الاسكندرية .. اليوم

استثمر صح.. تعرف على أعلى عائد للشهادات في جميع البنوك

بعد خروج 16 مستشفى عن الخدمة.. نداء استغاثة عاجل من الصحة السودانية

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكنش معايا إلا 200 جنيه بعد الانفصال.. صور تكشف عن طليق رضوى الشربيني|شاهد

أبو أولادي ومحدش له دعوة.. صور جمعت بين زينة وأحمد عز غير منتشرة|شاهد

هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

أهالي شمال سيناء يعلنون انتصارهم على الإرهاب في حفل إفطار الأسرة السيناوية بالعريش

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ