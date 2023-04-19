أجزاء من صليب المسيح| بابا الفاتيكان يقدم هدية للملك تشارلز بمناسبة حفل تتويجه

أهدى بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، قطعتين من الصليب الحقيقي - الذي يقال إنه الصليب المستخدم في صلب السيد المسيح، للملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويج الأخير الذي يقام في مايو المقبل.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تشكيل كلتا القطعتين على شكل صلبان، أحدهما بحجم 1 سم والآخر 5 مم، ويتم وضعهما في صليب فضي أكبر خلف حجر كريم من الكريستال الوردي بحيث يمكن رؤيتهما عن قرب فقط.

وكانت وسائل إعلام عالمية كشفت في وقت سابق، بأن حوالي خمسة آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية يشاركون في تتويج الملك تشارلز الشهر المقبل، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة، وفقا لوكالة "رويترز".

ويأتي التتويج بعد أقل من ثمانية أشهر على احتشاد أعداد ضخمة من المواطنين في شوارع لندن لمشاهدة المواكب والمراسم الكبرى لتشييع جنازة الملكة إليزابيث التي توفيت بعد 70 عاما من اعتلائها العرش.

ويكشف القصر ببطء عن تفاصيل تتويج ابنها تشارلز، والذي من المنتظر أن يكون له بعض الاختلافات عن تلك التي أجريت لإليزابيث في 1953.