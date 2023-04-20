يحصد 1.6 مليون مشاهدة..فيديو لحادث مروع ببريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو لحادث مروع نشرته جريدة "الديلي ميل" البريطانية، حصل على 1.6مليون مشاهدة" فقد أثار الجدل على السوشيال ميديا نتيجة لتحطم ثلاث سيارات واحدة من تلك السيارات قد خرجت عن الطريق بشكل كامل، وفقا لمقطع من مقاطع الفيديو لتصطدم بسيارة بأخرى من الخلف، ومن ثم اصطدمت بهم مركبة ثالثة .

وتظهر اللقطات التي انتشرت بسرعة بظهور سيارة بيضاء تنتظر التحول اتجاه اليمين عند تقاطع الطرق قبل أن تندفع سيارة لآخرى على طول الطريق لتقوم بالاصطدام بها من الخلف، مما تسبب في اندفاع السيارة المتوقفة إلى الأمام.

وقد تمكنت كاميرات المراقبة من رصد الحدثة وإصابة الكثير من الجرحى سواء برضوض واهتزاز.