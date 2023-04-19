الأمن العام يضبط سيارة بداخلها حشيش بمليون جنيه في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" قيادة أحدهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الحشيش وزنت 17.900 كيلو جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد نقلها، لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما سبق.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة وتعاطى وإتجار المواد المخدرة.