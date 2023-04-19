النهارده هيبان.. عصام السقا يكشف حقيقة شخصية نعيم في جعفر العمدة

كشف الفنان عصام السقا، حقيقة شخصية نعيم في مسلسل جعفر العمدة، وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج كأس إنرجي للدراما، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي 92.1، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.

وقال عصام السقا، إن التوقعات المطروحة لشخصية نعيم "تعمل مسلسل لوحدها" على حد وصفه، مستطردا: "أغرب توقع إن نعيم خان جعفر مع ثريا.. أو كان بيحب دلال وجعفر خدها منه".

وأشار عصام السقا في تصريحاته لإنرجي، إلى أن الجمهور تفاعل مع مسلسل جعفر العمدة وشخصيته، قائلا: "الناس بتأمني اوعى تخونه والنبي.. وكلنا في دايرة حياتنا اتعرضنا لصدمات وإن في ناس هتبقى ضهرك وتتخلى عنك.. وفكرة إن نعيم كويس الناس عاوزه تشوف اللي مفتقداه في الشخصية دي".

وأكد عصام السقا، أن صناع جعفر العمدة كانوا حريصين على تجنب مشاهد الدموية والعنف في أحداث العمل، قائلا: "حتى خناقة نعيم هتلاقيه مستخدمش أي أسلحة لإن كلنا عاوزين نبقى بعيد عن استخدام أسلحة".

وكشف عصام السقا العديد من التفاصيل حول الحلقات المقبلة والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، قائلا: "هيبقى في رد فعل على خيانة وداد.. والنهارده تحديدا هيبان نعيم جدع ولا مش جدع".

وأشاد عصام السقا بالفنان محمد رمضان وتجربة التعاون معه قائلا:" محمد رمضان على مستوى التمثيل الشهادة فيه مجروحة.. وبيحب كل الناس وعاوزها كلها منورة ومبسوطة وكان لطيف جدا مع كل الناس".

كما أثنى على دور وأداء الفنان أحمد فهيم، قائلا: "في أعظم حالاته وبيراضينا كلنا في جعفر العمدة".