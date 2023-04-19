عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص العمل داخل البلاد.. قرار عاجل للسلطات الكويتية يطبق بعد إجازة العيد

الكويت - علم
الكويت - علم

حدد ديوان الخدمة المدنية الكويتية، مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، مشيرا إلي أن هذا النظام سيستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية؛ فإن ذلك يأتي  في ضوء الدراسة التي يُعدها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيداً للعرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر في التعديلات التي قد ترتبط بإقرار أنظمة دوام متعددة.

وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتية قد أعلن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 الجاري، على أن تكون أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد أيام عطلة رسمية وما سوى ذلك فهي أيام راحة.

وقال رئيس الديوان  عصام الربيعان في تصريح صحفي له ، إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الأربعاء الموافق 26 الشهر الجاري، مضيفا أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة. 

بعد حل مجلس الأمة.. ولي عهد الكويت يعد بإصلاحات جذرية لتداخل السلطات

شائعات ومعلومات مغرضة.. الكويت تنفي زيارة وزير خارجيتها إلى سوريا

الكويت الجهات الحكومية العمل الخاص ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدوام الرسمي مواعيد العمل الرسمية عيد الفطر السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا عقب مذكرة الأهلي

موضوعات متعلقة

الكويت تعرب عن قلقها البالغ جراء الاشتباكات في السودان

الكويت ترحب بالاتفاق البحريني القطري على إعادة فتح سفارات البلدين

ترشيحاتنا

نتيجة مسابقة عمال بالاوقاف لعام 2022

هل تجب الفدية على تأخير قضاء رمضان حتى دخول آخر يوم؟ الإفتاء تجيب

هل انتهى رمضان؟ أمامك فرصة لإدراك ليلة القدر 29 رمضان

ملاكي.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على عقوبة كهربا

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية وتخفيف حدتها على المواطنين

مسئول بالسياحة لصدى البلد: لجان تفتيش بالفنادق والمطاعم تزامنا مع عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير وزن زيادة.. خطوات بسيطة لتناول كحك العيد بأمان

زي المحلات.. طريقة عمل كحك العيد بخطوات بسيطة

قبل الفطار ولا بعده.. الوقت الأمثل لممارسة الرياضة في رمضان

بعدما قتلتهم أمهم.. زوجة الأب تكرم الأطفال في قبرهم| تفاصيل

فيديو

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

أحمد السقا يكشف أسرار وكواليس مسلسل حرب

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر | شاهد

الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك| تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ