يخص العمل داخل البلاد.. قرار عاجل للسلطات الكويتية يطبق بعد إجازة العيد

حدد ديوان الخدمة المدنية الكويتية، مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، مشيرا إلي أن هذا النظام سيستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية؛ فإن ذلك يأتي في ضوء الدراسة التي يُعدها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيداً للعرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر في التعديلات التي قد ترتبط بإقرار أنظمة دوام متعددة.

وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتية قد أعلن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 الجاري، على أن تكون أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد أيام عطلة رسمية وما سوى ذلك فهي أيام راحة.

وقال رئيس الديوان عصام الربيعان في تصريح صحفي له ، إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الأربعاء الموافق 26 الشهر الجاري، مضيفا أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة.