تغيير جو الحلقة 13.. عصام عمر يسلم حقيبة منة شلبي ووالدتها بخطر

شهدت الحلقة 13 من مسلسل تغيير جو، نجاة والدة منة شلبي من الموت بعد تناولها جرعة زائدة من المهدئات في الحلقة الماضية، لكنها دخلت العناية المركزة في حالة حرجة ويحاول الأطباء مداواتها.

وقضت منة شلبي الحلقة كاملة في المستشفى بجانب والدتها خوفا على حياتها، في الوقت الذي قرر فيه عصام عمر إيصال حقيبة الأوراق إلى فندق خالتها في غيابها.

وتمكن موظفو الفندق من القبض على عصام عمر، وحجزه في غرفة بالفندق حتى تنتهي أزمة “شريفة”، وتعود في الوقت الذي لا تركز فيه سوى على حالة والدتها.

وانضم مسلسل تغيير جو إلى قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد، مع اقتراب نهاية أحداثه، بعد بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وجاء مسلسل تغيير جو في المرتبة الخامسة، من مسلسلات رمضان في قائمة شاهد، بعد تحت الوصاية الذي حافظ على المركز الأول منذ انطلاقة عرضه، ويليه جت سليمة، والأجهر، والمداح في المركز الرابع.

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.