دعاء وداع رمضان .. كلمات احرص عليها في نهاية الشهر الكريم

دعاء وداع رمضان، في آخر أيام شهر رمضان المبارك، والذي هو من أفضل الأيام التي تحمل في طياتها الخير الكثير، فشهر رمضان مثل الضيف يأتي كل عام وخير ما نودع به ضيفنا هو دعاء وداع رمضان، أحد أفضل شهور السنة انتهى ومضى ولابد من اختتام الشهر على أكمل وجه من الطاعات وهو دعاء وداع رمضان.



شهر رمضان كعادته هو زائر خفيف يأتي ويرحل سرعيًا، أيامه بالنسبة للمسلم هو بمثابة فرصة كبيرة لاكتساب المزيد من الحسنات والثواب والأجر العظيم، مع نهاية شهر رمضان المبارك على المضيف أن يكرم ضيفه وخير ما نكرم به رحيل شهر رمضان هو دعاء وداع رمضان، متمنيين فيه من الله عز وجل أن نكون من عواد الشهر المبارك.



دعاء وداع رمضان

دعاء وداع رمضان نسأل الله عز وجل فيه أن نكون قد أحسنا ضيافة شهر رمضان بالذكر وقراءة القرءان والقيام، وأن نكون قد فزنا في هذا الشهر بالعتق من النار، ونقول في دعاء وداع رمضان مكتوب:

-ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به، اللهم أعده علينا بالخير أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بأتم الصحة والعافية

-اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب، وجزيل عطاء موهوب، وتقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب.

ونقول في دعاء وداع رمضان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل

اللهم إني أسألك ميتة سوية، اللهم اجعل مردنا مرداً نسعد بعده أبداً، ولا تجعلنا نشقى بعده، اللهم إنا نسألك العلا من الجنة.

-اللهم إنك قلت في كتابك المنزل "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" وهذا شهر رمضان وقد أوشك على الرحيل، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي عليّ ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه ألا يطلع فجر هذه الليلة أو ينتهي هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا ممن قام رمضان إيماناً واحتساباً وفاز بعفوك وغفرانك

- كما يستحب أن نقول في دعاء وداع رمضان اللهم لا تجعل رمضان يمضي إلا وقد أعطيت كلاً منا مراده، ورويت قلبه بفيض كرمك وحققت له ما كان يظنه من ضعفه مستحيلاً

-اللهم إني أسألك بعظيم أسمائك وجميل ثنائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا، وبركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وشفعني في مسائلي، وتمام النعمة عليّ وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه. اللهم إني أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح، ولا يتخللها الحزن.

-اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعله شاهداً لنا لا علينا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

-اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه منه تقبلاً، الله اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

-اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعده علينا سنين عديدة وأعواماً مديدة ونحن بأفضل صحة وأحسن حال.

-اللهم أعده علينا وعلى المسلمين أعواماً عديدة وأعتق رقابنا ورقاب والديْنَا وذرياتنا من النار

-اللهم إنك سلمتنا رمضان؛ كي تغفر به ذنوبنا، وتُكفر به سيئاتنا، فلا تُخرجنا اللهم من هذا الشهر الميمون المُبارك إلا وقد كفّرت عنا سيئاتنا، وبدّلت سيّئاتنا حسنات، ورفعت قدرنا وقدر الصالحين جميعاً، وأسبغت علينا نعمك التي لا تُحصى ولا تُعد.

-اللهم تقبل منا بضاعتنا المُزجاة وتصدق إلينا بعفوك وكرمك وقبولك، واجعلنا ممن غفرت لهم وأعتقنا ووالدينا وجميع المسلمين من النار

-اللهم اجبر كسرنا على فراق أحب الشهور إلى قلوبنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك.

-اللهم يا حي يا قيوم وسعت رحمتك كل شيء، ياذا الجود والفضل والكرم نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك.

-اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتقٍ من النار.

-اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والنجاة من نيرانك، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن النار معتوقين.



دعاء وداع شهر رمضان مكتوب

دعاء وداع شهر رمضان مكتوب ليس هناك أفضل من لوداع شهر رمضان، فهو خير ما يستقبل به شهر رمضان الكريم، ومن أفضل دعاء وداع شهر رمضان اللهم إني أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح، ولا يتخللها الحزن، اللهم ارزُقنا بكل حرف تلوناه رحمةً، وبكلّ آيةٍ سعادةً في دنيانا وفي آخرتنا، اللهم لا تُخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا، وعفوت عنا، وختمت لنا بخاتمة السعادة اللهم تقبّل منا صيامنا الذي صمناه؛ خشيةً منك، ورجاءً في عفوك، وخوفًا من عقابك، اللهم لا تجعلنا من الذين ضلّ سعيُهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا.

- ويستحب أن نقول في دعاء وداع شهر رمضان مكتوب اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك.

- اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

-اللهم لا تزغ قلوبنا، اللهم ثبّت قلوبنا على طاعتك يا أكرم الأكرمين. دعاء وداع شهر رمضان مفاتيح الجنان، ونسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

-اللهم إنا نعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الغافلين، اللهم لك خضعت قلوب العارفين، وذلت لك رقاب المشتاقين، فهب لنا اللهم من جودك، وجللنا بسترك، واعف عن تقصيرنا بكرم وجهك.

-اللهم اغفر لنا في ختام هذه الليالي المباركة كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء.

-اللهم بحق هذه الليالي المباركة اعف عنا واغفر لنا ووسع في أرزاقنا وتجاوز عن سيائتنا، وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وانظر لنا نظرة الرضا، واجعلنا في جوارك، وسدد دين كل مدين، وارزقنا جوار الحبيب المصطفى، وارحم كل ميت، واشف كل مريض، واجبر كسر قلوبنا، وأعنا على طاعتك واكفنا شر خلقك، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وارزقنا شفاعة نبينا، وارزقنا رؤية حبيبنا، وارفع عنا الوباء والبلاء، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب.