الرحلة الأخيرة.. مصرع شخص سقط من قطار بمنشأة القناطر

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من القطار بقرية نكلا بدائرة مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بجوار شريط السكة الحديد بقرية نكلا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط أحد الأشخاص من القطار أثناء سيره مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.