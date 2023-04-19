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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكر يفتح لقائله أبواب الجنة الثمانية.. لا تغفله في هذا الوقت

اذلكر
اذلكر

يغفل الكثيرون عن ذكر يفتح لقائله أبواب الجنة الثمانية، حيث كشف عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

ذكر يفتح لقائله أبواب الجنة الثمانية

وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن كلمة التوحيد بعد الوضوء تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية، مستدلاً بما رواه مسلم في حديث طويل عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) صحيح مسلم .

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ولفت العميد السابق لكلية أصول الدين إلى أن هذا هو الذكر الأول من الأذكار التابعة للأذان، مستدلاً بما قاله الإمام النووي : ينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بالحديث السابق (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

وتابع: يستحب أن يضم إليه أيضا ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك)، قال النووي : قال أصحابنا : وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا، مشدداً المؤمن الحق لا يشبع من عمل الخير فحافظوا أيها الأحباب على هذه الأذكار بعد الوضوء وبعد الاغتسال، وأذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله) رواه أحمد بسند صحيح، وانظر صحيح الجامع.

خير الذاكرين

كما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الذكر جزء من عقيدة المسلم، وجزء من يومه وجزء من حياته وجزء من هويته. 

وقد أرشدنا النبي ﷺ إلى ذلك من خلال برنامج يومي حرص عليه النبي ﷺ ودعا الصحابة إليه لأهميته حتى يكون المسلم على صلة دائمة بربه.

وأوضح علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يبدأ برنامج النبي ﷺ اليومي في الذكر مع استيقاظه فكان إذا استيقظ في الصباح ذكر ربه فقال: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي وردّ عليّ روحي وأذن لي بذكره» (الترمذي). ثم إذا قام من فراشه قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله» (مسلم). وكان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث» (البخاري).

وبين: الخُبث بضم الخاء جمع الخبيث: وهو من شياطين الجن . والخبائث جمع الخبيثة: وهي من شياطين الجن ،فيستعيذ من ذكرانهم وإناثهم عند دخول هذا المحل الذي تتواري فيه الفضلات. وكان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (سنن أبي داود). وهي كلمة بليغة خفيفة على اللسان عظيمة في الميزان لها أكبر الأثر في ذكر الله على كل حين وينبغي على المسلم أن يداوم عليها فإن كثيراً من الناس على الرغم من خفة هذا العمل لا يداوم عليه ولا يذكر الله في كل وقت وحين.

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وأكمل علي جمعة: كان ﷺ إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» (سنن أبي داود). وكان ﷺ إذا سافر في طريق فيه مرتفع وصعد هذا المرتفع كبر وقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر». وإذا كان فيه منخفض نزل هذا المنخفض وسبح وقال: «سبحان الله سبحان الله سبحان الله» كما أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا: إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا وكان ﷺ إذا دخل المسجد قال: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك» (مسلم). ثم بعد ذلك يشتغل بالصلاة التي تبدأ بالذكر: «الله أكبر» ولا يحدث فيها إلا الذكر «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (البخاري).

ثم ينهيها بذكر الله بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم يذكر الله بعدها كما ذكره قبلها فكان يسبح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمد ثلاثاً وثلاثين، ويكبر ثلاثاً وثلاثين، ثم يتم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير (مسلم).

وكان ﷺ يكثر من سيد الاستغفار بقوله: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي ،اغفر لي ؛فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (البخاري).

كما كان رسول الله ﷺ إذا أتى المساء قال: «أمسينا وأمسي الملك لله» (صحيح مسلم) وهكذا في كل حركة ولهذا المنهج الرباني والمثال الفريد في الذكر والتأسي فيه بسيد الخلق ﷺ قال العلماء: إذا فقد المسلم المربي المرشد فإن مرشده الأعظم هو رسول الله ﷺ. فيكثر من الصلاة عليه ولا يقل ذلك عن ألف مرة في اليوم والليلة. وعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه» قال أبي قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت» قال قلت: الربع؟ قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك». قال قلت : فالثلثين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت اجعل لك صلاتي كلها. قال: «إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك» (الترمذي).فالهجوا بالصلاة على رسول الله ﷺ ليل نهار.

واستغفروا الله على الأقل في اليوم مائة مرة، أسوة بالحبيب المصطفي الذي لم يفتر عن الاستغفار، وإنما استغفر ربه من غين الأنوار التي أغلقت باب الخلق. وإن كان باب الحق عنده مفتوحاً دائماً، استغفروا ربكم وتوبوا إليه. واذكروه في كل وقت وحين. فالذكر منهج المسلم اقتداء بالنبي ﷺ وهو خير الذاكرين.

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