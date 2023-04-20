جدل برلماني عن مشروع قانون إلغاء ضريبة التركات .. نائبة التنسيقية: إسقاطها واجب عن أموال القصّر

نائبة التنسيقية: يجب الغاء الضريبة الموقعة على القصر الخاصة بالتركة

عضو تشريعية النواب: مصر لا توجد بها ضريبة تركات أو أيلولة

برلمانية: لا توجد ضريبة على الميراث وننتظر عرض مشروع القانون علينا

تسبب مشروع قانون المقدم من نائبة التنسيقية رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات جدلا بين النواب بين مؤيد ومعارض وتباين في الآراء، حيث اكدت النائبة مقدمة مشروع القانون انه يتم تحصيل ضريبة على الأموال الخاصة بالقصر بالنيابة الحسبية ويجب إلغاؤها ونواب آخرون يؤكدون ان الضريبة تم إلغاؤها منذ زمن.

فى البداية، قالت نائبة التنسيقية رحاب عبد الغني، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات، والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذي أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.

وأضافت: “كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة”.

من جهته، رفض عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون الذى قدمته النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.

مصر لا توجد بها ضريبة تركات

واكد “المغاورى” لـ"صدى البلد"، أن مصر لا توجد بها ضريبة تركات أو أيلولة أو رسوم على الميراث او التركات في هذا الشأن نهائيا منذ عام 1996، بالاضافة الى أن الرسوم المقررة في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن التصرفات العقارية بعيدة عن أوضاع التركات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه حال وصول مشروع القانون الذى قدمته النائبة للجنة المختصة سيتم رفضه لأنه ليس بجديد فلا توجد ضريبة على التركات فلا داعي من وجود مشروع قانون يلغي الضريبة.

وتابع النائب حديثه قائلا:" انه لا توجد ضرائب على التركات او الميراث وحتي شعبة ضريبة التركات التى كانت تقوم بعملية إقرار ضريبة على الورثة تم الغائها من مصلحة الضرائب نهائيا".

ومن جانبها، أكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ صدى البلد"، إنه لا يوجد ضريبة على التركات منذ عام 1996، وسوف ننتظر وصول مشروع القانون المقدم من النائبة بشأن إلغاء ضريبة التركات لوضوح فلسفة مشروع القانون