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ديني

علامات تدل على قبول الله الأعمال والعبادات من معاني القرآن

صدى البلد

أوضح الدكتور محمد داوود العلامات التي تدل على قبول الله لعبادات المسلم،وذلك من خلال "برنامج من معاني القرآن"الذي يعرض على موقع صدي البلد عبر تطبيق فيسبوك.

وقال محمد داوود،إن أوثق علامة لقبول الله لعبادة العبد هو الشعور بالتغيير للأفضل بعد قضاء العبادة،وأما عن أمارة القبول فإن الله عز وجل يضع شرطين للعمل الذي يرجى له القبول في قوله تعالى:"فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا".

وأضاف داوود،أن الخير دائماً يجر إلى خير بعده وأن تحبب إليك الطاعة والإيمان فيزداد إقبالك على ذكر الله أكثر وقراءة القرآن فهذا هو التوفيق والقبول،والله عز وجل جعل بعد كل طاعة نافلة لتحقق لك مواصلة الطاعة فجعل بعد الحج العمرة وبعد الزكاه الصدقة وبعد صيام رمضان صيام الإثنين والخميس وهكذا، مؤكداً أنه إذا رأى الإنسان حاله موصولًا بالله ويحب الطاعة أكثر ولم تعد هناك غيبة أو نميمة أو شئ من الحرام يحيط بحياته وأصبح مع الذاكرين والذاكرات،فهذا تدليلًا على قبول الله.

برنامج من معاني القرآن الدكتور محمد داوود من معاني القرآن حب الطاعة علامات تدل على قبول الله الأعمال والعبادات

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