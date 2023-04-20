البحيرة تحاكي دوري أبطال أوروبا .. فلاحو أبو حمص يحتفلون بجوائز الدورة الرمضانية..شاهد

على نهج دورى أبطال أوروبا .. مع أجواء رمضانية مبهجة عاشتها قرية قافلة، التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، كما اعتاد أهالي القرية في كل عام، بالتزامن مع الدورة الرمضانية التي شهدتها القرية خلال الأيام الماضية بحضور العديد من الأهالي ومشاركة أبناءالمركز، الأمر الذي دفعهم إلى تصوير سيشن لجواز المباراة النهائية، إذ لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فلاحي ابو حمص يحتفلون بجوائز دورة رمضانية وسط الخضرة

ولم تقتصر الدورة الرمضانية على الشاب بل ضمت مشاركين من مختلف الفئات العمرية، فضمن الذين تمّ تكريمهم شيوخ تجاوزوا الستينعاما، ما لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالروح الرياضية والأجواء المبهجة التي سيطرت على الدورة.

فلاحي ابو حمص يحتفلون بجوائز دورة رمضانية وسط الخضرة

فلاحي ابو حمص يحتفلون بجوائز دورة رمضانية وسط الخضرة

فلاحي ابو حمص يحتفلون بجوائز دورة رمضانية وسط الخضرة

ويروي أحمد رشاد، منظم الدورة الرمضانية بقرية قافلة ، أن الأهالي لم تتوقع هذا الرواج للدورة، إذ أنهم تفاجئوا بالصور تملئ منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة أنها نالت إعجاب الجميع.



وقال منظمو البطولة، إنه تم شراء جوائز البطولة عبارة عن كرة ذهبية وقفاز ذهبي وكأس البطولة، مشيرين إلي أن الهدف من تصوير الجوائزوالفوتو سيشن بهذه الطريقة هو إبراز تراثنا كفلاحين وريف، وأن نتشرف بأهالينا الفلاحين الطيبين، وهم يوزعون الجوائز على الفريق الفائزفي البطولة في أول أيام العيد.

وتابع منظم الدورة ، أن الهدف من التقاط صور الجوائز هو نقل تراث قرى الفلاحين والهوية لديهم وأجواء الفرحة التي يعيشها الأهالي كل عام في الدورة الرمضانية، إذ يحرص الأهالي على الحضور كل يوم والتشجيع بحماس.

فلاحي ابو حمص يحتفلون بجوائز دورة رمضانية وسط الخضرة

فلاحي ابو حمص يحتفلون بجوائز دورة رمضانية وسط الخضرة

فلاحي ابو حمص يحتفلون بجوائز دورة رمضانية وسط الخضرة

"الناس هنا بتعيش أجواء التشجيع كأنها بتسمع مباريات المنتخب أو محمد صلاح "، واصل منظم الدورة حديثه مع "موقع صدى البلد " بتلك الكلمات، مشيراً إلى أن الأهالي حرصوا على تصوير الجوائز وعمل سيشن يعبر عن الريف المصري.

وذكر رشاد أن الدورة الرمضانية انطلقت قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع، وشارك فيها 36 فريق من مراكز أبو حمص وكفر الدوار وأبوالمطامير ودمنهور وفريق من الإسكندرية بنظام المجموعات.

وشهدت محافظة البحيرة، إقامة العديد من الدورة الرمضانية التي شارك فيها عدد من نجوم الدوري الممتاز والمحترفين الأجانب خلال هذاالعام ، منها قرية سمخراط بمركز الرحمانية في البحيرة دورة رمضانية لكرة القدم بمشاركة عدد 20 فريق لعدد وسط حضور جماهيري كبيرالتي تعد أيضا من أكبر الدورات الرمضانية في البحيرة.