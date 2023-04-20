قبل العيد .. فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر.

فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر ما يلي :-



· فيتامين A حيث يعدّ من مجموعة مضادات الأكسدة، التي تقوّي بصيلات الشعر، ويمكنك الحصول عليه من الأسماك، واللحوم، والبيض، والمشمش.



· فيتامين C الذي يعدّ من مضادات الأكسدة أيضاً، حيث يساعد على الحفاظ قوة وكثافة الشعر، ويمكنك الحصول عليه من الحمضيات، والكيوي، والأناناس، والسبانخ.



· فيتامين E ويعدّ من مضاداة الأكسدة القوية، حيث يحمي فروة الرأس من القشرة، والشعر من التقصّف، ويمكنك الحصول عليه من المكسّرات، والحبوب الكاملة، وأوراق الخضروات الخضراء.



· البيوتين يعد من الفيتامينات المهمة جداً للشعر فهو يعمل على وقف تساقط الشعر، ومنع تجعّده، ويمكنك الحصول عليه من الأرز، والحبوب الكاملة كالشوفان.



. فيتامين B3 الذي يقوي الدورة الدموية وبذلك يساعد في تغذية الشعر، ومنع تساقطه، ويمكنك الحصول عليه من اللحوم، والأسماك، والدواجن.



· فيتامين B5 الذي يساعد في منع ظهور الشيب، ووقف تساقط الشعر، ومصادره صفار البيض، والخيار، واللحوم، ومنتجات الألبان.