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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمن يضبط "هاكر مصري" سرق محتوى إذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرأن الكريم
إذاعة القرأن الكريم

كشفت  فضائية العربية تقرير فيديو عن هاكرمصري سرقة محتوى إذاعة القرأن في مصر وبيع محتواها الإذاعي،  بمقابل مادي.

وأكمل التقرير، أن الهاكر استخدم أحدث أساليب التخفي الرقمي، للهروب من الملاحقة الأمنية والمخالفة القانونية.

وتابع تقرير العربية، أنه وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية بعد التحريات وتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المستخدم، لإدارة التطبيق الإلكتروني المقرصن الذي يقوم الهاكر من خلاله ببث المحتوي الخاص بإذاعة القرأن الكريم المصرية التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

أين تم ضبط الهاكر؟
وتمكنت السلطات من ضبط الهاكر في العقار الواقع في محافظة "كفر الشيخ" وبالتفتيش في حضوره، تم العثور على أجهزة بها دلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني، وبمواجهة المتهم، أقر يأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني، وأن ارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد "تحقيق الربح المادي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

 

 

 

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