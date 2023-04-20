الأمن يضبط "هاكر مصري" سرق محتوى إذاعة القرآن الكريم

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن هاكرمصري سرقة محتوى إذاعة القرأن في مصر وبيع محتواها الإذاعي، بمقابل مادي.

وأكمل التقرير، أن الهاكر استخدم أحدث أساليب التخفي الرقمي، للهروب من الملاحقة الأمنية والمخالفة القانونية.

وتابع تقرير العربية، أنه وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية بعد التحريات وتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المستخدم، لإدارة التطبيق الإلكتروني المقرصن الذي يقوم الهاكر من خلاله ببث المحتوي الخاص بإذاعة القرأن الكريم المصرية التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين في مصر والعالم العربي والإسلامي.