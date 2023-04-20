رحلة تستمر لشهور.. كيف تتغذى الطيور في السماء أثناء الهجرة عبر القارات

يثير البعض تساؤلا حول هجرة الطيور من قارة إلى أخرى وفي أوقات زمنية طويل، فكيف إذن تتغذى تلك الطيور خلال تلك الرحلة التي تستمر لشهور خلال السنة.



وبمساعدة نفق هوائي وسرب من الطيور، تمكن فريق بقيادة علماء من جامعة ماساتشوستس أميرست الأميركية من اكتشاف أن الطيور المهاجرة تحرق كميات هائلة من البروتين في وقت مبكر من رحلاتها.

وهذا يقلب النظرية التقليدية التي افترضت أن الطيور المهاجرة تزيد من استهلاك البروتين في نهاية رحلاتها رأسا على عقب.



واكتشف العلماء أيضا أن الطيور التي يقوم العديد منها مرتين في السنة برحلات دون توقف لأكثر من 1000 ميل للانتقال من نطاق التكاثر إلى نطاق الشتاء، تغذي نفسها عن طريق حرق الدهون بمعدل ثابت خلال رحلاتها، وأن بإمكانها حرق خُمس كتلة عضلاتها وإعادة بنائها مرة أخرى في غضون أيام.





ولفترة طويلة جدا، افترض علماء الأحياء أن الطيور تغذي مثل هذه الأعمال البطولية عن طريق حرق احتياطيات الدهون.

لكننا وجدنا أيضا أنها تحرق البروتين بمعدل مرتفع للغاية في وقت مبكر جدا من رحلاتها، وأن المعدل الذي تحرق به البروتين يتضاءل مع زيادة مدة الرحلة»، وذلك وفق ما نشر موقع «phys.org» العلمي المرموق.



من جانبه، يشرح ألكسندر غيرسون أستاذ علم الأحياء المشارك بجامعة ماساتشوستس أميرست كبير مؤلفي الورقة البحثية «ان هذه رؤية جديدة. لم يتمكن أحد من قياس حرق البروتين إلى هذا الحد في الطيور من قبل... علمنا أن الطيور تحرق البروتين، ولكن ليس بهذا المعدل، وليس في وقت مبكر جدا من رحلاتها. علاوة على ذلك، يمكن لهذه الطيور المغردة الصغيرة حرق 20 % من كتلة عضلاتها ثم إعادة بنائها بالكامل في غضون أيام».





وقد راقب العلماء الطيور لتحديد متى ترتاح ثم يقيسون مرة أخرى محتوى كتلة الجسم من الدهون والنحافة ويقارنونها بالبيانات الجديدة.



وكانت إحدى أكبر المفاجآت أن كل طائر كان ما يزال لديه الكثير من الدهون عندما اختار إنهاء رحلته. لكن عضلاتها كانت هزيلة. ويبدو أن البروتين، وليس الدهون، هو عامل مقيد في تحديد المدى الذي يمكن أن تطير فيه الطيور».