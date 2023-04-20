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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: الأهلي بطلاً لكأس مصر لكرة السلة على حساب الزمالك.. ومحمد صلاح يتابع أحداث جعفر العمدة من انجلترا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

محمد صلاح يتابع أحداث "جعفر العمدة" من إنجلترا

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، أجواء استمتاعه بمشاهدة مسلسل “جعفر العمدة” عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وحرص على التفاعل مع جمهور بعد أن حقق المسلسل نجاحات كبيرة. 

 

الأهلي بطلًا لكأس مصر لكرة السلة 2023 على حساب الزمالك

هنأ مجدي عبد الغني، جمهور النادي الأهلي، ببطولة كأس مصر لكرة السلة ٢٠٢٣.

وكتب عبر تويتر: “الأهـــــــلـــي بطـــــــلًا لـــكأس مــصر لكرة السلة 2023 علي حساب الزمالك.. ألف مبروك”.

 

بعد مسلسل جعفر العمدة .. ريهام سعيد توجه رسالة لـ منة فضالي

أشادت الإعلامية ريهام سعيد، بالفنانة منة فضالي، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة " عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة لها، وكتبت عبر الاستوري: “برافو منوش جبارة”.

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