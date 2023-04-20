موجز السوشيال: الأهلي بطلاً لكأس مصر لكرة السلة على حساب الزمالك.. ومحمد صلاح يتابع أحداث جعفر العمدة من انجلترا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، أجواء استمتاعه بمشاهدة مسلسل “جعفر العمدة” عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وحرص على التفاعل مع جمهور بعد أن حقق المسلسل نجاحات كبيرة.

هنأ مجدي عبد الغني، جمهور النادي الأهلي، ببطولة كأس مصر لكرة السلة ٢٠٢٣.

وكتب عبر تويتر: “الأهـــــــلـــي بطـــــــلًا لـــكأس مــصر لكرة السلة 2023 علي حساب الزمالك.. ألف مبروك”.

أشادت الإعلامية ريهام سعيد، بالفنانة منة فضالي، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة " عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة لها، وكتبت عبر الاستوري: “برافو منوش جبارة”.