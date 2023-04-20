رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية يستضيف سفيرة كولومبيا لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بمكتبه صباح أمس السفيرة آنا ميلينا مونيوس سفيرة كولومبيا بالقاهرة، استعرض فيها الجانبين سبل تطوير العلاقات الثقافية من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية التي تجمع بينهما.



كما أهدت السفيرة رواية هاذيان للأديبة الكولمبية لاورا ريستريبو إلى مكتبة متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ ، حيث قد سبق وأهدت السفارة بعض الكتب والروايات للأديب الكولمبي العالمي جابرييل جارثيا مركيز الحاصل علي جائزة نوبل للآداب مترجمة إلى العربية والإسبانية.



كما بحث الطرفان إمكانية مشاركة السفارة في المهرجانات والفعاليات الدولية التي ينظمها الصندوق بترشيح السفارة لنخبة من الفنانين المتميزين في شتي المجالات.



كما اتفق الجانبان على تنظيم أسبوع أفلام للسينما الكولومبية يقام في كل من سينما الهناجر أو سينما مركز الإبداع الفني.



وأشار الدكتور هاني أبو الحسن إلى إصدار برنامج الأنشطة الفنية لمراكز الإبداع الفنية التابعة للصندوق باللغتين العربية والإنجليزية اعتبارا من مايو القادم وسيتم إرساله الي السفارة شهريا ، ووجه سيادته الدعوة لسعادة السفيرة و أعضاء السفارة والزائرين الكولومبيين للقاهرة لحضور الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها الصندوق شهريا في جميع مراكز الإبداع الفنية التابعة له.

حضر اللقاء وزير مستشار فيليبي البار ادو والدكتور عبد الخالق محمد منسق الشئون الثنائية بالسفارة.