تعرف على موعد أذان المغرب في يوم 29 رمضان بمطروح

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية.

وتتباين مواعيد أذان المغرب في محافظة مطروح، في شهر رمضان المبارك، نظرا لاتساع الرقعة المساحية كثمن محافظات مصر.



ويصل فرق توقيت الإفطار في القاهرة عن آخر موعد للإفطار في مدينة السلوم بمطروح ب26 دقيقة.

وجاء توقيت أذان المغرب في مدن مطروح الثمانية اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان كالآتي:

مرسي مطروح 6.43

مدينة سيوة 6.47

مدينة السلوم 6.51

مدينة الحمام 6.33

مدينة النجيلة 6.45

مدينة براني 6.48

مدينة الضبعة 6,37

مدينة العلمين 6.35