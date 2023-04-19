ضبط 84 كيلو أسماك ورنجة غير صالحة بمطروح

أكد الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه تم تنظيم حملة مكبرة اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومباحث التموين والصحة وبمشاركة أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بمطروح.

وتمكنت اللجان من ضبط إجمالي كمية 15 كجم رنجة و 7 كجم أسماك و 12كجم جمبري و 50كجم فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا والحملات مستمرة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود الرقابة والسيطرة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وقرب حلول عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات التفتيش علي أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والرنجة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.