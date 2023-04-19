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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خدمات جديدة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء حرص إدارة الجامعة المستمر على الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها من خلال تقديم خدمات طبية متميزة.

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وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى تفعيل منظومة التأمين الطبي، بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بانضمام جميع اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات لمنظومة التأمين الطبى التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن ذلك يتم مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، دون أي خصم إضافي من مرتباتهم، مضيفًا أن مميزات التأمين الطبي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر تغطية كاملة للكشف بالعيادات، والإشاعات التشخیصیة والتحالیل الطبیة والفحوص المعملیة، وجلسات العلاج الطبیعي بالمراكز المعتمدة، ودخول المستشفيات الكبرى في كافة المحافظات، وإجراء العملیات الجراحیة ، مع صرف الأدوية من فروع الصيدليات المتعاقدة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، صرف الأدوية المزمنة والحادة من صيدليات التعاقد، وتشمل نطاق التغطیة داخل جمھوریة مصر العربیة بكافة المحافظات للمراكز الطبیة والمعامل والصیدلیات والمستشفیات الكبرى.

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