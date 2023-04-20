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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

شيش طاووق
شيش طاووق

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان،  شيش طاووق و سمبوسة الزعتر والجبن و سلطة بطاطس كنتاكي .
 

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طريقة عمل الشيش طاووق 


المقادير :-
- لبن زبادي : 4 ملاعق كبيرة
- عصير ليمون حامض : 3 ملاعق كبيرة
- زيت زيتون : 2 ملعقة كبيرة
- معجون طماطم : 2 ملعقة كبيرة
- بابريكا : 2 ملعقة صغيرة 
- شطة : ¼ ملعقة صغيرة 
- بهارات مشكلة : ¼ ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ¼ ملعقة صغيرة
- ثوم مهروس : 3 فصوص
- ملح : ½ ملعقة صغيرة
- صدور دجاج : مقطع الى مكعبات 500 جرام

طريقة عمل الشيش طاووق

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي لبن الزبادي، عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون ومعجون الطماطم.

أضيفي الثوم المهروس، البابريكا، الفلفل الحريف، البهارات المشكلة، الفلفل الاسود والملح.

أخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

وزعي الخليط في وعاء، أضيفي قطع الدجاج ثم قلبي بتأن حتى تتجانس المكونات.

غلفي الوعاء ثم أدخلي المكونات الى الثلاجة لحوالى ليلة كاملة حتى ينتقع الدجاج.

وزعي قطع الدجاج في صينية فرن مدهونة زيت ثم أدخليها الى فرن محمى مسبقا على حرارة متوسطة.

اتركي الصينية في الفرن لحوالى 25 دقيقة حتى ينضج الشيش طاووق ثم قدميه بجانب الثومية .

طريقة عمل سمبوسة الزعتر والجبن

طريقة عمل سمبوسه الزعتر والجبن

مقادير طريقة عمل سمبوسة الزعتر والجبن :

500 جرام عجينة سمبوسة جاهزة

1 كوب زعتر جاف

1 كوب جبن كيري أو مثلثات

2 بيض مخفوق

زيت للقلي

طريقة عمل سمبوسة الزعتر والجبن :

_ نحضر السمبوسة الجاهزة، ونضع فيها حشو الجبن ثم نلفها حسب الرغبة على هيئة مثلثات أو أصابع.

_ نضع البيض المخفوق في وعاء صغير، وفي وعاء آخر نضع الزعتر.

_ نضت الزيت في مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسّطة حتى يسّخن.

_ نغمس السمبوسة المحشيّة بالجبن في وعاء البيض، ثم نمررها على الزعتر حتى تتغلّف به من كل الجوانب.

_ نقوم بقلي السمبوسة في الزيت وبمجرّد أن تنضج، ثم نضع السمبوسة في طبق التقديم ونتناولها ساخنة.

 سلطة كول سلو 

مكونات سلطة الكول سلو
ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة 
2 ثمرة جزر مبشور
ملعقة كبيرة بصل أبيض مفروم صغير
ربع فنجان مايونيز
 ⅔ 2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم
 ¾ ملعقة كبيرة خل أبيض
¼1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
¼ ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل اسود

طريقة تحضير سلطة كول سلو 
امزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، وأخفقي جيدًا حتى يصير المزيج متجانسًا.
أضيفي إلى المكونات الكرنب المقطع والبصل والجزر (يفضل عدم بشرها جيدًا حتي تحصلي على شكل ومذاق السلطة الجاهزة نفسها).
قلبي الخليط جيدًا حتي يتجانس، ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة، وغطيه جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم.

 يمكنكِ تقديمه بعد وضع ورق كرنب صحيح أسفل طبق السلطة، للحصول على مظهر جمالي للطبق.


 طريقة عمل سلطة بطاطس كنتاكي

 المقادير

ثمرة بطاطس كبيرة مسلوقة ومقطعة مكعبات
كوب مايونيز
4 ملاعق سكر
2 ملعقة مستردة
2 ملعقة بصل أبيض مفروم
ملعقة كرفس مفروم
ملعقة خل أبيض
ملعقة جزر مبشور
نصف ملعقة بقدونس مجفف
ثمرة خيار مخلل مقطعة مكعبات
ربع ملعقة فلفل أبيض
ذرة ملح

 

طريقة التحضير

امزجي المكونات كلها عدا البطاطس.
أضيفي الخليط إلى البطاطس وقومي بالتقليب الجيد.
قومي بتغطية الإناء الذي وضعتِ فيه البطاطس وضعيه في البراد لمدة لا تقل عن 4 ساعات، يمكنك أن تتركي الإناء ليلة كاملة في البراد حتى تتشرب البطاطس الصوص.

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