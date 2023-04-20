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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واحدة بواحدة.. إيلون ماسك يهدد بمقاضاة شركة مايكروسوفت بسبب تويتر

إيلون ماسك وتويتر
إيلون ماسك وتويتر

قال إيلون ماسك Elon Musk، إنه سيقاضي شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، بتهمة "التدريب غير القانوني'' على استخدام بيانات موقع الشبكة الاجتماعية المملوكة له تويتر، بعد أن أعلنت مطورة ويندوز أنها ستتخلى عن حملتها الإعلانية على تويتر.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "dailymail" البريطانية، جاء تهديد إيلون ماسك، الجديد بمقاضاة "مايكروسوفت"، بعد إعلان الأخيرة عن وقف حملتها الإعلانية على تويتر، بعد خلاف حول رفضها دفع رسوم واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بالخدمة.

 

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إيلون ماسك يهدد بمقاضاة شركة مايكروسوفت

وتعني واجهات برمجة التطبيقات API، نوعا من البرامج التي تسمح بالتسويق الآلي، ولطالما كانت واجهة برمجة تطبيقات تويتر مصدرا قيما للأكاديميين، ويمكن الوصول إليها مجانا.

وتوفر واجهة برمجة التطبيقات بيانات حول أنواع المحادثات التي تحدث على النظام الأساسي، مما يساعد الباحثين على فهم ما يتحدث عنه عالم الإنترنت.

وذكر موقع "Wired"، أنه منذ عام 2020، كان هناك أكثر من 17500 ورقة أكاديمية تستند إلى بيانات النظام الأساسي.

واتهم إيلون ماسك، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ومالكها، شركة "مايكروسوفت"، بالاستخدام غير القانوني لبيانات شركة التواصل الاجتماعي لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

ولم ترد مايكروسوفت بعد على مزاعم ماسك أو تهديدها بالمقاضاة.

وكتب مالك شركة "تويتر" عبر حسابه الرسمي على المنصة: “لقد تدربوا بشكل غير قانوني باستخدام بيانات تويتر “وقت الدعوى”.

وأعلن إيلون ماسك، الذي اشترى موقع تويتر في شهر أكتوبر الماضي، متعهدا بجعله موقعا يدر المزيد من الأرباح، وفي شهر فبراير الماضي، ذكر أنه سيبدأ في فرض رسوم للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات API.

وأتاحت كمصة التدوينات المصغرة، حزمة صغيرة تتيح الوصول إلى 50 مليون تغريدة مقابل 42000 دولار شهريا، ويتيح المستويات الأعلى للباحثين أو الشركات الوصول إلى كميات أكبر من التغريدات تصل إلى 100 مليون و 200 مليون تغريدة على التوالي ، مقابل اشتراك يبلغ تكلفته 125000 دولار و 210 آلاف دولار شهريا.

وكانت شركة مايكروسوفت، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أنها ستسحب موقع تويتر من خطتها الإعلانية المعروفة باسم Microsoft Advertising الأسبوع المقبل، وقالت عملاق البرمجيات في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بدءا من 25 أبريل 2023، لن تدعم الحملات الذكية ذات المنصات المتعددة تويتر".

وسمحت ميزة Microsoft Advertising سابقا للمعلنين بإدارة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مختلفة في مكان واحد، ويمكن للمستخدمين الرد على التغريدات والرسائل المباشرة بالإضافة إلى الرسائل المستلمة على فيسبوك وإنستجرام ولينكدان أيضا.

ويشار إلى أن "مايكروسوفت" ليست الشركة الوحيدة التي ابتعدت عن تويتر بعد فرض رسوم واجهة API، فقد أعلنت شركة Intercom، الرائدة في مجال خدمة العملاء عبر الإنترنت، عن إلغاء عمليات تكامل تويتر من منصتها الأسبوع الماضي، بسبب تسعير واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، حسبما أفاد موقع Mashable.

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