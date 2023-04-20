استئصال ورم عجزي ممتد إلى الحوض والبطن لطفل حديث الولادة في الغربية

أعلن الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، اليوم الخميس، عن تمكن فريق طبى بمستشفى مبرة التأمين الصحى بطنطا، من استئصال ورم عجزي متشعب وممتد إلى الحوض والبطن لطفل حديث الولادة، وإنقاذ حياة طفلة رضيعة من الموت بعد تعرضها لانفجار في الأمعاء، واستئصال ناسور ما بين القصبة الهوائية والمريء، وذلك فى إطار إدخال عمليات متقدمة وذات طابع خاص وإنهاء معاناة الأطفال مع الأمراض المستعصية دون تحملهم مشقة السفر والانتقال.

وقال "جلال" إن مستشفى مبرة طنطا استقبل طفلا يعانى من ورم عجزى عصعصى متشعب وممتد إلى الحوض والبطن، حيث تم إدخال الطفل إلى قسم الحضانات بالمستشفى واستدعاء فريق الجراحة والتخدير بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة.

وأضاف أنه تم إجراء الجراحة عن طريق استئصال الورم من فتحات فى الظهر والعجان وفصل الورم عن المستقيم وعضلات الحوض والشرج، والسيطرة على الأوعية الدموية المغذية للورم وفصل عظمة العصص، وإصلاح عضلات الحوض والشرج وعمل رقعات جلدية لغلق الجرح، وتم خروج الطفل إلى قسم الحضانات بالمستشفى بصحة جيدة.

ولفت إلى أن هذا النوع من أورام الأطفال نسبة حدوثه بسيطة جدا ويحتاج إلى تدخل دقيق لإزالة الورم والحفاظ على عضلات الحوض والشرج وغلق الجرح برقعات تجميلية لمنطقة الشرج والعجان.

وتابع: “كما استقبل المستشفى طفلة رضيعة تبلغ من العمر 15 يوما، تعاني من انتفاخ شديد في البطن مع قيء مستمر منذ الولادة، وتم عمل الفحوصات اللازمة واتخاذ القرار بدخول العمليات وعمل استكشاف عاجل، حيث تبين وجود إنفجار في الأمعاء وخروج البراز إلى داخل البطن، وقام الفريق الجراحي بتحويل مسار البراز بفتحة خارجية في جدار البطن، وخرجت الطفلة إلى قسم الحضانات بصحة جيدة لاستكمال باقي العلاج”.

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