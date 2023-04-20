الأربعاء.. «البصمة الكربونية وعلاقتها بالبيئة» على طاولة الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل 26 إبريل الجاري، ندوة «البصمة الكربونية وعلاقتها بالبيئة»؛ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة ويشارك بها: الدكتورعبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتورة أمل أحمد مرسي أستاذ البيئة النباتية - كلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتورة شيماء رمضان عبد الله مدرس بقسم الجغرافيا كلية البنات جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والدكتور طه عبد العظيم أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس.