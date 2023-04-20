بعد طول انتظار.. إعلامي: غرامة كهربا موجودة بالكامل

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن اكتمال مبلغ غرامة كهربا لاعب الأهلي لنادي الزمالك.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر: "أخيرا وبعد طول انتظار، أصبحت غرامة كهربا موجودة بالكامل، في انتظار إشارة الدفع. بوووووووم ".



كشف أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تطورات أزمة اللاعب مع نادي الزمالك، وموعد تسديد الغرامة المالية.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية إن نجم الأهلي يملك فرصة حتي آخر مايو حيث تلقينا حيثيات عقوبة كهربا، واللاعب لديه حق الاستئناف عن طريق المحامي الدولي من تاريخ تلقي الحيثيات، وحال تقديم استئناف سيوقف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا من الفيفا.

وأضاف محامي كهربا أن الاستئناف الصادر سيكون على القرار الصادر بمنحه 60 يومًا للتسديد، لأنه يريد الحصول على مدة أطول من أجل التسديد، ونادي الزمالك هو صاحب القرار الأول والأخير في قصة التقسيط، والفيفا لا يمكنه إجبار النادي.