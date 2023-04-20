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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

المداح الحلقة الأخيرة.. حمادة هلال ينتصر وماجد المصري مفاجأة الجزء رابع

ماجد المصرى
ماجد المصرى

 شهدت أحداث الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» هروب «صابر المداح – حمادة هلال» و«أمينة – سلمى أبوضيف» دون علم أسرتها، إلى دير سانت كاترين مع طفله «عز» للوصول إلى سر الشجرة المسحورة التي تظهر على يده، بعدما أخبره «الدكتور إبراهيم – خالد زكي» أن كلمة السر توجد في سانت كاترين.

 

ويقابل «صابر» المسئول عن دير سانت كاترين، ويخبره بأنه على دراية تامة بكل ما حدث معه، ويكشف له أنه تأخر في المجيء إلى سانت كاترين، وأنه كانت ينتظره منذ فترة طويلة، ويخبره أن العلامة تتواجد هنا في سانت كاترين، بينما الكتاب الذي تريده «ملكة الجن هند بنت الأحمر - لوسي» لا يعرف مكانه، وطلب منه أن يصلي ويختلي بنفسه أعلى قمة جبل موسي حتى تظهر له العلامة، وبالفعل يختلي «صابر» بنفسه ويصلى، بعدها يتجول في الصحراء إلى أن يرى العلامة التي تظهر علي يده على حجارة الجبل ويضع يده على الحجارة وتكتمل العلامة على يده.

 

بعدها يذهب «صابر» إلى «تاج – يسرا اللوزي» وتخبره بأن «الدكتور إبراهيم – خالد زكي» تعرضت شقته إلى حريق هائل على يد الجن نتيجة مساعدته له، فيطلب منها أن تساعده على استكمال المشوار ضد الجن، ولكنها تخبره أنها من قبيلة أخرى غير قبيلة الجنية «هند بنت الأحمر» وأن هناك قوانين بين القبيلتين تمنعها من مساعدته، ولكنها تخبره أن الجني «عماد – تامر شلتوت» هو من سيقوم بمساعدته، وبالفعل يظهر له عماد ويخبره عن مكان تواجد «هند بنت الأحمر».

 

وفي أجواء مليئة بالرعب والخوف يقرر «صابر» الذهاب إلى وادي الجن الذي تتواجد فيه «هند بنت الأحمر» وقبيلتها، ويقوم بمواجهتها والقضاء عليها بعد الاستعانة ببعض آيات القرآن الكريم، وبعدها تبدأ الأمور تعود من جديد لطبيعتها وتتزوج «أمينة – سلمى أبوضيف» من حب عمرها «جمال – محمد مهران» ويعود «صابر المداح» لحضن زوجته «رحاب – هبة مجدي»، وتعود شقيقتها «منال – دنيا عبدالعزيز» إلى زوجها «حسن – خالد سرحان».

 

وتشهد نهاية الحلقة مفاجأة من العيار الثقيل بظهور «هايم – محمد رياض» و«أحلام – رانيا فريد شوقي» و«زين – محمد عز» متجمعين أمام الجن «قزح»، ويكشف الأخير عن هويته لأول مرة ويكشف وجهه ليظهر أنه الفنان ماجد المصري.

 

وتنتهي الحلقة بظهور «قزح» أمام منزل «صابر» وهو يقوم بتصوير الأرض الزراعية ويخبر «صابر» أنه صاحب هذه الأرض ويصافحه ويعرفه على نفسه بأنه «سميح»، وهو ما يمهد لظهور جزء رابع من المسلسل.

 

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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