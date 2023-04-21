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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامى ربيعة يرزق بمولودته الأولى ويعلق: اللهم أنبتها نباتا حسنا

رامى ربيعة وزوجته
رامى ربيعة وزوجته

أعلن رامى ربيعة نجم دفاع النادى الاهلي، اليوم الجمعة، قدوم مولودته الأولى، وأطلق عليها اسم عليا.

ونشر رامى ربيعة، صورة من المستشفى عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق عليها قائلًا: اللهم انبتها نباتا حسنا وبارك لنا فيها"

يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢١_٠١٠٢٥٩
رامي ربيعه مولودته الاولى دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي ستاد القاهرة الدولي الرجاء المغربي

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