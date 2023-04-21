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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب سيدات يد الأهلي بعد الفوز على الزمالك

صدى البلد

عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق استحق لقب البطولة عن جدارة بعد العروض القوية التي قدمها، وختمها بالأداء المميز أمام الزمالك.

وأكد عادل أن «سيدات يد الأهلي» قدم عروضًا مميزة في البطولة هذا الموسم، وكلل جهوده بالفوز على الزمالك في نهائي البطولة بعد مباراة قوية أمام فريق كبير، ليستحق الفوز والتتويج باللقب.

وأضاف المدير الفني أن «سيدات يد الأهلي» يسير بخطى ثابتة هذا الموسم في حصد جميع البطولات التي يشارك بها، مصيفًا أن هدف الفريق هذا الموسم الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والعروض القوية، بهدف حصد البطولات.

واختتم المدير الفني لسيدات يد الأهلي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لدعمهم المستمر للفريق، بهدف تحقيق المزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى الجماهير التي تحرص على مساندة اللاعبين بشكل دائم في كل البطولات.

 

محمد عادل للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي كأس مصر الزمالك سيدات يد الاهلي محمود الخطيب

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