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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن السودان

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ قليل، بيانا عاجلا قالت فيه إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها إن "الوزير بلينكن أدان القتال في السودان وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين ودعا إلى وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، جون كيربي، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب التطورات في السودان.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية إنها "تحث طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العيد".

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قوات عسكرية أمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسبًا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم، وذلك في خضم معارك محتدمة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال "البنتاجون" في بيان، "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن الموظفين الأمريكيين في السفارة وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، في حال اقتضت الظروف ذلك".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى هدنة "لمدة ثلاثة أيام على الأقل" في السودان بمناسبة عيد الفطر.

 

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