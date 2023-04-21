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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قادرون باختلاف يرقصون أثناء مشاركة السيسي احتفال أسر الشهداء بعيد الفطر

أطفال قادرون باختلاف
أطفال قادرون باختلاف

قام عدد من قادرون بـ اختلاف بالرقص أثناء احتفال الرئيس السيسي، مع أسر الشهداء بعيد الفطر.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع أبناء الشهداء، وقام الرئيس السيسي بمداعبة أحد أبناء الشهداء، قائلا: "تعالى جنبي هنا هنقعد ناكل مع بعض".

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر.

 

وحرص الرئيس السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

 

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