أوقاف الإسكندرية: لم نرصد شكاوى أثناء صلاة العيد ومواصلة انعقاد غرفة العمليات

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية انتظام صلاة العيد بالمساجد والساخات بمختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات الفرعية ستظل منعقدة حتى الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة.



وأدى الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم صلاة العيد بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بما بذلته مديرية أوقاف الإسكندرية من جهد وترتيب طوال شهر رمضان وحتى صلاة العيد.

جدير بالذكر أن الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة أدى خطبة العيد بساحة مسجد الفرج، وشهدت مساجد الإسكندرية وساحاتها حضورا جماهيريا مكثفا في أجواء تعمها البهجة والسرور.