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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الفائزين فى تنس الطاولة وفيفا 2023 بالدورة الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في دوري نقابة المهندسين

كرم الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الفائزين فى مسابقة تنس الطاولة وفيفا 2023 ضمن مسابقات الدورة الرمضانية لمهندسي الإسكندرية فى نسختها الثانية للعام الثانى على التوالى بحضور الدكتور مصطفى الحضرى والمهندس أحمد محمود والمحمود محمد قبيصى والمهندس محمد سعيد اعضاء مجلس النقابة.

وأثنى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية على الجهد المبذول لنجاح الدورة الرمضانية والتى شارك فيها عدد كبير من المهندسين والتعاون المشترك بين لجنتى الشباب والنشاط الرياضي لتنفيذ انشطة متنوعة بالدورة الرمضانية التى تقام للعام الثاني على التوالي.

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وجاءت نتيجة مسابقة تنس الطاولة بالمركز الأول المهندس  يوسف حسام الدين ، والمركز الثاني الدكتور السيد قطب عيد ، المركز الثالث المهندس عبد الرحمن عبد العزيز بينما المركز الرابع محمد سعيد خليل.

يذكر أن الدورة الرمضانية لمهندسي الإسكندرية تقام للعام الثاني على التوالي ويشارك فيها 233 مهندس وتشمل هذا العام أفكار مختلفة وانشطة متنوعة بالتعاون بين لجنتى الشباب فى نقابة المهندسين ولجنة النشاط الرياضى فى نادى المهندسين.

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