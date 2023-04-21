بدء التحضير للجزء الثاني من قصة حب لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم

أعلن أبطال فيلم قصة حب عن استعدادهم لتقديم الجزء الثاني من الفيلم خلال الفترة القادمة، وذلك بعد جلسة جمعتهم بمخرج العمل المخرج عثمان أبو لبن.



ونشرت هنا الزاهد بطلة الجزء الأول صورة لها بصحبة أحمد حاتم وعثمان أبو لبن لتعلن رسميا عن بدء التحضير للجزء الثاني للفيلم خلال الفترة القادمة، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام قصة حب 2 Coming soon

تفاصيل فيلم قصة حب





يذكر أن فيلم قصة حب الجزء الأول تم طرحه فى عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بالسينمات، حيث أنه طرح فى موسم عيد الحب، وكان هذا التوقيت من أسباب نجاحه لكونه فيلم تدور فكرته حول قصة رومانسية تجمع بين كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم.





إيرادات الجزء الأول من فيلم قصة حب



وحقق فيلم "قصة حب"، إيرادات بلغت 10 ملايين و761 ألفا و4103 جنيها بعد عرض 11 أسابيع عرضًا. وحقق الفيلم إيرادات أمس تجاوزت 51 ألف جنيه، ليبلغ مبلغ إيراداته هذا الأسبوع 498 ألفًا و134 جنيهًا.

"قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف، تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.