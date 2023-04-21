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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدأنا تنظيف بؤر المتمردين.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني حول التطورات الأخيرة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أن البلاد تجاوزت مرحلة الصمود والتحدي لمرحلة التنظيف التدريجي لبؤر قوات الدعم السريع حول الخرطوم.

 

وقال الجيش السوداني في بيان صادر اليوم الجمعة “نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذي صادف أوضاعًا استثنائية”، مؤكدًا أنها ستنجلي بتكاتف الجيش والشعب.

 

وأضاف: “لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة التي زرعتها في عقلهم الجمعي تصرفات مجموعات المليشيا المتمردة في الشوارع والارتكازات التي أقاموها في مناطق متفرقة مارسوا فيها أبشع أنواع سوء المعاملة”.

 

وتابع “تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة”، مستطردًا أن الشعب في العاصمة والولايات يلتفون حول أبناءهم في القوات المسلحة.

 

وأشار إلى أن الأيام السبعة الماضية وضحت لكل متشكك ما هي القوات المسلحة السودانية باحترافيتها المشهودة وتاريخها الباذخ شرفا وبسالة".

 

وأكد الجيش السوداني في بيان أن كل ضابط وجندي في القوات المسلحة السودانية يعتبر معركة الكرامة الوطنية هي معركته الخاصة تعبيرًا عن موقفه الخاص من المليشيا سيئة الذكر التي أقحمت نفسها في المنظومة الأمنية وهي غير مؤهلة لذلك لا أخلاقيا ولا مهنيا.

 

ولفت إلى أن “الحياة اليومية لمواطنينا صعبة جدا بسبب الظروف الحالية لكنها صعوبات نتشاركها معا  في سبيل تخليص البلاد من أسوأ مظهر عسكري في تاريخ البلاد مثله وجود المليشيا المتمردة بسلوكها الانتهازي خلال السنوات الماضية”.

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