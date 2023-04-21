الخارجية تنشر أرقام للتواصل مع البعثة بوادي حلفا وتتابع اجراءات تسهيل عودة المصريين من السودان



نوهت وزارة الخارجية بأنه في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، يقوم مكتب جمهورية مصر العربية في وادى حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.



واوضحت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادى حلفا:

- 0116604033 (00249)

- 0118162679 ( 00249)



وتواصل وزارة الخارجية من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطى السريع والفعال معها تبعاً للمستجدات.