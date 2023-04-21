بعد 13 سنة زواج.. هناء: بيرفض يوديني الكوافير وجابلي مكواة حرقت شعري

"13 سنة عايشة معاه رافض يخليني اروح الكوافير زي كل الستات نسيت اني ست ومن حقي اهتم بنفسي وبمظهري طلع بخيل جدا ومبقتش مستحملة".. كلمات سردتها سيدة في دعوى خلع أقامتها أمام محكمة مدينة نصر تطلب الطلاق من زوجها لمعاناتها بسبب بخله وسوء معاملته.

روت هناء - اسم مستعار- تفاصيل معاناتها مع زوجها في الدعوى التي إقامتها لها الدكتورة نهى الجندي المحامية، وقالت إنها تزوجت من زوجها قبل 13 عاما عن طريق بعض الأهالي والأقارب "زواج صالونات"، وبعدما تعرفت عليه وحدث القبول بينهما وطوال فترة الخطبة كان يحاول إخفاء حقيقته وأنه شخص بخيل للغاية.

نهى الجندي المحامية

وأضافت هناء أنها فور الزواج اصطدمت بشخصيته حيث كان يحاول منع كافة الرفاهيات رغم أنه كان ميسور الحال للغاية ويرفض إعطائها أموالا لشراء متطلباتها الشخصية، وكافة احتياجاتها كانت تنفذ لها في منزل والدها وحاولت التخلي عن فكرة أن زوجها بخيل بإقناع نفسها أن ما يحاول منعه رفاهيات يمكن الاستغناء عنها، لكنها فوجئت أنه بخيل حتى في الطعام والشراب ويمنعهم من التنزه وكافة مظاهر الحياة الطبيعية.

وعن التصرف الأخير الذي دفعها لطلب الخلع بعد تراكمات عديدة انه كان يمنعها من الذهاب الى الكوافير للاهتمام بنفسها كسيدة على عكس ما اعتادت عليه من الاهتمام الدائم بمظهرها وعندما طلبت منه الذهاب لتصفيف شعرها رفض بشكل قاطع واشترى لها مكواة شعر فوجئت انها رخيصة ومن النوع "المضروب" وعند استخدامها أصابتها بصاعق كهربائي وحرقت شعرها وأصابتها بحروق في رأسها.

قضت محكمة الاسرة بمدينة نصر بتطليق الزوجة لطلبها الخلع.