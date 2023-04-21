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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين : قلقون بشأن السودان.. وتطالب بوقف إطلاق النار

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن بكين تولي اهتماما وثيقا لتطورات الوضع في السودان، وتدعو الأطراف المتصارعة في الخرطوم إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من تصعيد الموقف.

 وأعرب وانج عن أمل الصين في أن تعزز جميع الأطراف في السودان الحوار وتدفع عملية الانتقال السياسي بشكل مشترك. حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

وأضاف الناطق باسم الخارجية الصينية، أن بكين على اتصال وتنسيق وثيقين مع الأطراف المعنية لبذل كل جهد ممكن لحماية سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية في السودان.

ويشهد السودان في الوقت الحالي، توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.

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