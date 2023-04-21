أبرزهم عمرو دياب ومحمد صلاح .. قائمة مشاهير فقدوا علامة توثيق تويتر

منذ أن تولى الملياردير إيلون ماسك زمام الأمور في تويتر وأتم صفقة شرائه لتصبح منصة التواصل الاجتماعي ملكه بالكامل، أعلن صراحة أن كل الخدمات المميزة لن تكون مجانية فيما بعد وأن علامة التوثيق الزرقاء ستكون باشتراك شهري يبلغ 8 دولار أمريكي، في باقة أطلق عليها اسم "تويتر بلو" تقدم خصائص إضافية منها تغريدات طويلة وإعادة تحرير للتغريدة.

مشاهير فقدوا علامة التوثيق الزرقاء

أطلق "ماسك" منذ أيام قليلة تحذيره الأخير لحسابات علامة التوثيق الزرقاء الذين لم يشتركوا في تويتر بلو حتى الآن، وصرح من خلال تغريدات له أن علامة التوثيق سيتم إزالتها في حالة عدم الدفع، وبالفعل خلال الساعات القليلة الماضية نفذ تهديده وأزال العلامة الزرقاء لعدد كبير من المشاهير في مختلف المجالات سواء السياسية أو الرياضية أو الفنية، وأصبح حسابات عادية.

مشاهير فقدوا علامة التوثيق الزرقاء

وفقا لتقرير من موقع variety بدأت علامة التوثيق الزرقاء على تويتر في عام 2009 وكانت سببًا في موثوقية هذه المنصة التي حظيت بتواجد قوي للفنانين والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين، وكانت العلامة تقتصر على الشخصيات المعروفة فقط، ولكن مع النهج الجديد لـ "ماسك" ستفقد المنصة الكثير من مصداقيتها كما أنها ستولد حالة من التشوش والارتباك بين المستخدمين تؤدي في نهاية المطاف على تقويض الثقة في النظام الأساسي للتطبيق وفقدان عدد كبير من المستخدمين.

مشاهير فقدوا علامة التوثيق الزرقاء

من أبرز الشخصيات العامة التي فقدت علامة التوثيق على تويتر، الفنان عمرو دياب، محمد رمضان ، منى زكي وأحمد حلمي، مصطفى شعبان، اللاعب محمد صلاح، نانسي عجرم، جورج وسوف، هيفاء وهبي، رجل الأعمال نجيب ساويرس

مشاهير فقدوا علامة التوثيق الزرقاء

لم يقتصر حذف علامة التوثيق على المشاهير العرب فقط، بل أيضا نجوم هوليوود والمشاهير الأكثر متابعة على Twitter والذين فقدوا حالة التحقق وأبرزهم جاستن بيبر وكاتي بيري وكريستيانو رونالدو وليدي جاجا وكيم كارداشيان وسيلينا جوميز والملياردير بيل جيتس وجوستين تيمبرليك وشاكيرا وجنيفر لوبيز وأوبرا وينفري وبيونسيه، وحتى دونالد ترامب الذي أعاده إيلون مرة أخرى على المنصة بعد تفعيل حسابه مرة أخرى، فقد العلامة الزرقاء.

مشاهير فقدوا علامة التوثيق الزرقاء

ولكن حتى هذه اللحظة هناك حسابات لبعض المشاهير ما زالت بالعلامة الزرقاء ، لا تزال حسابات ريهانا وتايلور سويفت وبريتني سبيرز وإلين ديجينيرز ومايلي سايروس وليبرون جيمس وتيم كوك موجود عليها علامة التوثيق، وذلك لأنهم اشتركوا في خدمة "تويتر بلو" ودفعوا الاشتراك مع التسجيل أيضا من خلال التحقق من أرقام هواتفهم.

يحتفظ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعلامة التحقق، وحسابه يضم 132 مليون متابع على Twitter ، ويأتي معه الوصف الذي يوضح أنه تم التحقق من حسابه "لأنه تابع لـ TheObamaOffice @ على Twitter".

وبالمثل ، يشير حساب ماسك إلى أنه "تابع لـTwitter". كما تصدّر ماسك أوباما مؤخرًا ليصبح المستخدم الأكثر متابعة على الشبكة الاجتماعية ولديه حاليًا أكثر من 135 مليون متابع.