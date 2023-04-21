أبرزهم محمد صلاح.. تويتر يلغي العلامة الزرقاء لعدد من المشاهير| فما السبب؟

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول سبب اختفاء العلامة الزرقاء من آلاف الحسابات على موقع توتيرفما القصة؟.. بعد انتهاء المهلة التي أعطاها إيلون ماسك للاشتراك في خدمة “توتير بلو” ودفع 8 دولارات شهريًا أو حذف العلامة الزرقاء.





ومن بين هؤلاء مشاهير يتابعهم الملايين حول العالم ويأتي في مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب كان من ضحايا علامة ماسك وبيونسيه المغنية الأمريكية وجاستن بيبر.



أما في عالم الرياضة خسر كريستيانو رونالدو توثيق حسابه واللاعب المصري محمد صلاح، وعدد آخر من المشاهير الذين أبدوا رغبتهم في عدم دفع رسوم، نهذا الإجراء لم يطل علامات التوثيق بالألوان الأخرى التي ستظل على حالها مثل علامة التوثيق الذهبية للحسابات الخاصة بالمؤسسات وعلامة التوثيق الفضية التي تشير لحساب جهة حكومية.

