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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصلها فاطمي| تعرف على طقوس العيدية ومسمياتها عبر العصور المختلفة

العيدية
العيدية

ارتبطت العيدية بالعيد والفرحة وينتظرها الكبار قبل الصغار، وهي أحد الطقوس العربية الإسلامية التي ترسخت في وجداننا عن العيد.. فكيف ومتى بدأت؟، من خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.
 

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مسميات العيدية عبر العصور المختلفة


اختلفت أسماؤها على مر العصور الإسلامية؛ فهي مشتقة من كلمة “عيد” وأطلقها الناس على الهدايا والأموال التي كانت توزعها الدولة خلال العيد ويرجع أصلها تاريخيًا إلى العصر الفاطمي.

وكان الخليفة يوزع الحلوى والطعام والنقود، وظهرت كطقس مالي لأول مرة باسم “التوسعة”، وهو مبلغ مالي يتم توزيعه بمناسبة حلول العيد.

في العصر الأيوبي تراجع طقس العيدية بسبب الأوضاع التي كان يعيشها العالم الإسلامي، وفي العصر المملوكي عرفت “العيدية” باسم “الجامكية”؛ وكانت عبارة عن مبلغ مالي يصرف بأمر السلطان.
 

ومع دخول الدول العثمانية تغيرت أشكال “العيدية”؛ حيث أصبحت عادة شعبية بين الناس لا دخل للدولة الحاكمة فيها بشكل كبير، وأصبحت الهدايا والنقود تقدم للأطفال ومع نهاية الدولة العثمانية استقر شكل العيدية كما نعرفها الآن.
 

العيدية العربية عيد الفطر توك شو توك شو صدى البلد

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