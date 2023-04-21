عادة فرعونية أم إسلامية|تفاصيل مثيرة حول أصل صناعة "الكعك"

أصل صناعة الكعك.. رجح مؤرخون أن صناعة الكعك عادة فرعونية، وباحثون يؤكدون أن طريقة تحضيره قديمة جدا وجدوها منقوشة بجدران المعابد الفرعونية القديمة في ممفيس وطيبة، حيث ظهرت نساء في رسومات يصنعن الكعك أيضًا داخل هرم خوفو. ونستعرض لكم من خلال تقرير عرضته فضائية العربية تفاصيل حول أصل صناعة “الكحك”.



ويرى باحثون أخرون أن كلمة “كعك” أصلها فارسي، وهناك من يرجح أنها قبطية، ورغم الجدل بشأن تاريخ صناعة الكعك فإن صنعه وتوزيعه من أهم مظاهر عيد الفطر؛ فعلى امتداد دول العالم الإسلامي يكاد لا يخلو بيت مسلم من حلوى الكعك احتفالا بعيد الفطر المبارك.



ورغم أن مؤرخين رجحوا أنه عادة فرعونية تعود لفترة حكم رمسيس الثالث فإن أخرين نفوا هذه الفرضية الحلوى التي صنعها الفراعنة تشبه الكعك.



والكحك بشكله الحالي عادة إسلامية يعود تاريخه إلى حقبة الدولة العباسية، أول ظهور له كان في عهد الدولة الطولونية كان يصنع ويوزع في الاحتفالات والأعياد لكنه أصبح أكثر ذيوعًا وانتشارًا بعد ذلك في عهد الدولة الفاطمية بمصر.





مسميات الكعك بين الدول العربية

وتختلف مسميات الكعك بين الدول العربية، فمثلًا في دول الخليج والشام يطلقون عليه “المعمول”، وفي العراق يسمى الخليجة، وفي اليمن “السبابة أو الطبق”.

