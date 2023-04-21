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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قتله مديرة التصوير بالخطأ.. إسقاط التهم الجنائية عن بطل فيلم راست|شاهد

أليك بالدوين
أليك بالدوين

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول تفاصيل إسقاط التهم الجنائية عن بطل "راست" الذي قتل مديرة تصوير الفيلم بالخطأ.. فما القصة؟
 

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 بعد مرور عام ونصف من الحادثة المأساوية الادعاء في نيو مكسيكو الأميركية يسقط التهم الجنائية الموجهة للمثل الأميركي أليك بالدوين في واقعة إطلاق نار أودت بحياة مديرة التصوير هتشينز في موقع تصوير فيلم “راست” عام 2021 .

وكانت وجهت لبالدوين تهمتان بالقتل غير العمد وتهمة إظهار لامبالاة بشأن إجراءات السلامة تجاه زملائه.

وقبل عدة أسابيع محكمة أمريكية قضت بالحبس مدة 6 أشهر بحق مساعد المخرج الأول ديف هولز لإعطائه السلاح لبالدوين خلال التصوير وعدم فحصه للتأكد من سلامته.
 

أليك بالدوين فيلم “راست” العربية توك شو توك شو صدى البلد

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