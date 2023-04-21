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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماهي حقيقة زيادة أسعار التذاكر؟.. رئيس حدائق الحيوان يوضح

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة بذلت جهدا كبيرا لتطوير حديقة الحيوان بمتابعة مباشرة من وزير الزراعة.
 

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وأضاف "رجائي"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”  المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن تطوير حديقة الحيوان يتم على 3 محاور رئيسية تتمثل في استكمال المجموعة الحيوانية، وتدبير الحيوانات دون أي تكلفة مالية حيث يتم عمل خطة إكثار، مع تبديل الحيوانات مع الحدائق العالمية.

وتابع أن كل ذلك بجانب تطوير خدمات الجمهور ومنظومة النظافة داخل الحديقة، مع صيانة ورفع كفاءة دورات المياه، مع تقديم خدمات ترفيهية بالطفطف والجولف كار، مع استغلال المسطحات المائية داخل الحديقة وإقامة بدلات نهرية ومدينة ملاهي متكاملة وسينما 7D.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على أن نسعر تذكرة حديقة الحيوان حتى الآن لم تشهد زيادة، والتي تبلغ 5 جنيهات، مع دخول الأطفال أقل من 5 سنوات مجانًا، لافتًا إلى أنه بعد تطوير الحديقة الدولة حريصة أن تظل تذكرة الحديقة في متناول جميع الفئات والأسر المصرية.  

 

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