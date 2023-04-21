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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ملفتة.. نجلاء بدر تهنئ الجمهور بعيد الفطر

صدى البلد

شاركت الفنانة نجلاء بدر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.


 وظهرت نجلاء  في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الرمادي، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعي.


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.


 وكشفت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل مشاركتها في فيلم ساعة إجابة المقرر عرضه قريبا، مضيفة أن الفيلم أول تجربةكوميدية لها.


 وقالت نجلاء بدر لـ"صدى البلد": فيلم ساعة إجابة هو عمل لايت كوميدي، وهذه هي المرة الأولى أشارك في عمل من هذهالنوعية، والبطل طفل".

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نجلاء بدر عيد الفطر الفنانة نجلاء بدر باطلالة ملفته الفنانة نجلاء

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