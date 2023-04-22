كاميرا سيلفي 10 ميجابيكسل.. شوف ورقة مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5

حققت شركة سامسونج الكورية نجاحا كبيرا مع سلسلة Galaxy Z Flip 4 وأصبح إحدى أفضل الهواتف القابلة للطي للشراء في عام 2023 ، لأنه يجمع بين الأناقة والعصرية بالإضافة إلى الأداء السلس والرائع. وتستعد العلامة التجارية حاليا للجيل التالي من الهواتف القابلة للطي، بالفعل تسربت كل المعلومات الرئيسية عن سلسلة Samsung Galaxy Z Flip 5 القادمة، وهي إلى حد ما بالنسبة لعشاق سامسونج مخيبة للآمال لأنها لا تأتي بجديد أو مبهر.

لسوء الحظ ، لن تقدم الشركة مع موديلات هذا العام أي تحديثات ذات مغزى للكاميرا السيلفي، وفقا لتقرير موقع GalaxyClub وتقارير Sammobile التقني المتخصص.

يقال إن Galaxy Z Flip 5 سيحتوي على نفس كاميرا السيلفي الحالية بدقة 10 ميجابكسل مثل سابقتها. في الواقع ، تتمتع تشكيلة Flip بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل منذ بدايتها، وكان العملاء يعتقدون أن سامسونج بالتأكيد ستطور الكاميرات لتكون أكثر دقة.

Samsung Galaxy Z Flip 5

ستقدم Samsung عددًا من التحديثات الكبيرة لجهاز Galaxy Z Flip 5 ، بعيدا عن كاميرا السيلفي، أبرزها شاشة ثانوية أكبر بكثير مع نسبة عرض إلى ارتفاع تجعلها شاشة مربعة في شكلها. سيؤدي ذلك على الأرجح إلى تحسين وظائفها بشكل ملحوظ، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع نسخة الـ Flip بكفاءة أكبر عند طي الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك ، ستجري Samsung تغييرات على طريقة عمل المفصلات لكل من Flip 5 وشقيقها الأكبر Galaxy Z Fold 5.وبالتالي ستقل نسبة التجعد ويزيل الفجوة الملحوظة التي تتشكل عند طي الأجهزة، وهي أكبر مشكلتين في تشكيلة Galaxy Z.

كل التقديرات تشير إلى أن إطلاق Galaxy Z Flip 5 و Z Fold 5 سيكون في وقت ما في أغسطس في حدث Galaxy Unpacked. ومع ذلك ، بعض الشائعات تؤكد أن المؤتمر القادم لسامسونج سيكون في يوليو القادم ولن تنتظر كل ذلك لتكشف عن منتجاتها الجديدة.