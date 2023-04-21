المنيا .. مصرع عامل صعقا بالكهرباء وانتشال جثة شاب من ترعة الإبراهيمية

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بمركز سمالوط بالمنيا كما تم انتشال جثة شاب من ترعة الإبراهيمية بمركز ملوي بالمنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مجدي. س 40 عاما، مقيم بقرية الجزائر في مركز سمالوط إلي المستشفي النموذجي، جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع الشاب صعقا بالكهرباء من مولد داخل مزرعة بإحدى قرى بمركز سمالوط، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة لحين استكمال تحريات جهات التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة من داخل ترعة الإبراهيمية أمام إحدى قرى مركز ملوي.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين غرق شاب 40 عاما، مقيم بمركز ملوي داخل الترعة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.