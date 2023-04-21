لاتهامه بقتل زوجته ونجلته.. تجديد حبس سائق توك توك 45 يوما بالمنيا

جددت نيابة مركز مطاي بشمال المنيا، حبس سائق توك توك 45 يوما علي ذمة التحقيق لإتهامه بقتل زوجته وابنته وإخفاء معالم جريمته لخلافات أسرية.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغا في وقت سابق، بتغيب المجني عليها وأبنتها في ظروف غامضة، وعقب ذلك تم العثور علي الجثتين داخل خزان صرف منزلي.



وأفادت التحريات الأولية، أن "ر.م" 30 عاما سائق توك توك قتل زوجته "نورا.ك" 29 عاما، وأبنته "ساره.ر" 4 سنوات.

وأضافت التحريات، أن أسرة المتهم مكونة من زوجته "نورا.ك" 29 عاما، وبناته الـ4 وهن دينا 12 عاما منة الله 11 عاما ويارا 3 سنوات وسارة 4 سنوات وفجأة اختفت الزوجة والأبنة الأخيرة "سارة".

فخلال نهار شهر رمضان وقبل مدفع الإفطار، كان جميع أفراد الأسرة يجلسون داخل المنزل، فطلبت الأبنة "سارة" من الأب إحضار فاكهة، فأرسل بناته الـ3 لشراء الفاكهة، وعند عودتهن لم يجدن الأم وشقيقتهن "سارة"، فأدعي الأب عدم علمه بمكانهن، ثم توجه إلي مركز الشرطة وحرر محضر تغيب.

وفور تغيب الزوجة والأبنة سارة أخذ الزوج يبحث عنهما مع أشقاء زوجته لأيام متصلة، ليتضح بعد فتره ضلوعه في إرتكاب الواقعة.

وقد ساعد بنات المتهم الـ3 في سرعة كشف الجريمة، فبسؤالهن أمام جهات التحقيق قررن أنه عقب عودتهن للمنزل بعد شراء الفاكهة، لاحظن تغيرات غريبة طرأت علي المنزل، ومنها فرش الأسرة ووجود آثار مواد بناء في الأرضية، كما أن الأب كان وقتها يحضر مواد بناء من سطح المنزل ويشونها في الطابق الذي وقعت فيه الجريمة وحينما سأله البنات عن السبب قال لهن أن والدتهن طلبت منه إنشاء عشة لتربية الدواجن.

يشار إلى إنه قبل وقوع الجريمة كان هناك خلافات أسرية بين المتهم وزوجته التي كانت تقيم بمنزل والدها، وتم التصالح بينهما، حيث اشتري الزوج مصوغات ذهبية لزوجته المجني عليها لإرضائها، ثم تبين ضلوعه في إرتكاب الجريمة، حيث لاحظ أشقاء المجني عليها وجود آثار بناء حديثة بغرفة الصرف المنزلية، كما أن كاميرات المراقبة بالشارع الكائن به منزل المتهم رصدته وهو يحمل جوال أسمنت، متجها إلي المنزل.