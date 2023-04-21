البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة محملة بالمخدرات في خليج عمان

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مدمرة صواريخ تابعة لها، اعترضت سفينة صيد تحمل بحارة إيرانيين في خليج عمان، كانت تحاول تهريب المخدرات.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان ان المدمرة البحرية المزودة بصواريخ موجهة اعترضت سفينة صيد كانت تحاول تهريب ما قيمته 42 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة أثناء عبورها لخليج عمان، في 21 أبريل.

واشار بيان البحرية الأمريكية أن “يو إس إس بول هاميلتون”، كانت تعمل لدعم فرقة العمل المشتركة 150 عندما اكتشفت سفينة الصيد تهرب 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش.

واشار البيان إلى أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلاً عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.

وكان من الممكن استعادة بعض الأكياس من الماء.